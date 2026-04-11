Nevşehir'de otomobiller çarpıştı. 6 yaralı

11.04.2026 11:03

DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde 350 Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sanayi Sitesi 4’üncü Blok’ta meydana geldi. 

 

Mustafa Çağlar A.'nın kullandığı otomobil ile Mustafa Alper Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı. 

 

Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

