Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
05.10.2026 09:55
Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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