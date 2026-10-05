NTV

Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

05.10.2026 09:55

Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.