Nevşehir’de tartıştığı ağabeyinin evini yaktı

İki kardeş arasında yaşanan arbedenin ardından O.K. şikayetçi olmak için emniyete gitti. Bunun üzerine M.K., ağabeyi O.K.’ye ait olan evi ateşe verip kaçtı.

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