Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ve kargo kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 16:26

Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Çetin K. idaresindeki 06 BMA 85 plakalı tır, Üç Güzeller mevkisinde Ali Osman D. yönetimindeki 42 DOA 80 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

Sürücülerden Ali Osman D. kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Çetin K. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yolda kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı.

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