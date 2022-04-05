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Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 12:09

Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kavaklıönü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Elalan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Elalan'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen Elalan'ın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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