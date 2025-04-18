Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı (Nevşehir Haberleri)
Nevşehir'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler M.A.Y, M.Ş.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kilo 314 kubar esrar, 83 gram kenevir tohumu, 4 esrar öğütme makinesi, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Nevşehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Nevşehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Nevşehir