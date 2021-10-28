Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 18:08
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerin 16 ev ve 6 iş yerinde yaklaşık 150 polisle gerçekleştirdiği operasyonda, 18 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 gram uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve 4'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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