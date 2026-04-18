Nevşehir’de uyuşturucuya 1 gözaltı
18.04.2026 16:42
Kozaklı ilçesindeki yol kontrolüne takılan araçta, 17 gram esrar bulundu.
Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozaklı ilçesinde yol kontrolünde hareketlerinden şüphelenilen S.Ş.’nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 17 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
YASAL UYARI
NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.