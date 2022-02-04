Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 09:05
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Nevşehir'de, Azerbaycan ve Afganistan uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu M.İ, F.İ. ve S.F. ile kentte "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan Afganistan uyruklu M.M. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan Azerbaycan uyruklu Ü.H'yi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Nevşehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Nevşehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.