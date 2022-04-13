Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:16
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.
Nevşehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Nevşehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.