Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:16

Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.

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