Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 4 Afganistan uyruklu yakalandı

Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 15:07
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.
Kontrolde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu A.A, E.Y, A.H. ve U.A. yakalandı.
Yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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