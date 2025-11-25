Otoyolda benzini biten motosiklet kamyonla çekildi

Ankara- Niğde otoyolunda benzini biten bir motosikleti kamyonla çektiler. Bu tehlikeli hamle de güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahısların yakalanması için başlatılan çalışmada yakalanan kişilere "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı ve kişilere idari para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu-Kuyulutatlar mevkiinde bir motosikletin iple bağlanarak çekildiği tespit edildi.

YASAL UYARI

NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.