Taciz sonrası bıçaklı saldırı
27.03.2026 14:29
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'de yolda yürüyen bir çifte tacizde bulunan şüpheli, bıçaklı saldırıda bulundu.
Emek Mahallesi Milli İrade Caddesi üzerinde bıçaklı saldırı meydana geldi.
E.Ö. ve eşi D.Ö. gece saatlerinde Ürgüp ilçesinden arkadaşlarının araçları ile Nevşehir'e geldi. Araçtan inen çift caddede yürürken, iddiaya göre cadde üzerinde bulunan durakta oturan ve tanımadıkları Ahmet A. çifte laf atmak suretiyle tacizde bulundu.
Çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet A. yanında bulunan bıçak ile E.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kavgada bıçaklanan E.Ö. ve eşi D.Ö. ve Ürgüp'ten geldikleri arkadaşının yardımıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ahmet A. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
