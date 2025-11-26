Tartıştığı eşini ve kız kardeşini bıçakladı

Nevşehir'de bir kadın, tartıştığı eşini ve kız kardeşini bıçakla yaraladı. Kadın tutuklanırken, tüfekle adliyeye gideceği belirtilen koca gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir 'de kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K., evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.

