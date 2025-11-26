Tartıştığı eşini ve kız kardeşini bıçakladı
26.11.2025 10:26
İHA, AA
Nevşehir'de bir kadın, tartıştığı eşini ve kız kardeşini bıçakla yaraladı. Kadın tutuklanırken, tüfekle adliyeye gideceği belirtilen koca gözaltına alındı.
Nevşehir'de kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K., evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.K., kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli T.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve eşinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen koca N.K.'nin üzerindeki pompalı tüfekle adliye çevresine gideceği bilgisini alan polis ekipleri bölgede önlem aldı.
Polis ekiplerince yakalanan N.K.'nin aracında pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.
YASAL UYARI
NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.