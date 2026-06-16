Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü

Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki bir binanın 5. katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Y.Y.E, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen çocuk , ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.Y.E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.