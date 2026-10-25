Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Nevşehir'de KPSS öncesi zincirleme kaza. 3 yaralı

25.10.2026 12:53

Nevşehir'de KPSS öncesi zincirleme kaza. 3 yaralı
DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Nevşehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim öncesi 2 otomobil ve 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobil ile 3 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. 

 

Kazaya karışan 50 AAJ 084 plakalı otomobilin sürücüsü H.A ile araçta yolcu olarak bulunan, KPSS sınavına yetişmeye çalışan B.A ve S.U yaralandı. 

 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery