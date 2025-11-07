Niğde'deki Antik Roma Havuzu'nun şifa merkezi olduğu ortaya çıktı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde yer alan ve 2'nci yüzyılda inşa edilen Antik Roma Havuzu'nun suyla tedavi yapılan bir şifa merkezi olduğu ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde Bahçeli Roma Havuzu'nda sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.
M.S. 2'nci yüzyılda, Hadrian ve Trajan dönemlerinde inşa edilen yapı, bugüne kadar sadece Antik Tyana kentine içme suyu sağlayan bir sistemin parçası olarak biliniyordu. Ancak 2025 yılı kazı çalışmaları, bu bilginin çok ötesine geçerek Roma Havuzu'nun sağlıkla ilişkili bir merkez olduğunu kanıtladı.
Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Osman Doğanay, "Bu havuzun Tiyana Antik Kenti'ne su getiren işlevsel bir yapı olmaktan ziyade, aynı zamanda önemli bir suyla tedavi merkezinin olduğu ortaya çıktı" dedi.
Kazılar sırasında ortaya çıkan Asklepios kültüne ait buluntular, havuzun tıbbi ve dini bir işlev üstlendiğini doğruladı.
Doğanay, bu keşiflerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Kazılar sırasında bulduğumuz en önemli eser, sağlıkla ilişkilendirilen tanrı Asklepios'a ait bir sunak. Üzerinde yılan tasvirleri bulunan bu sunak ve yine yılan figürlü heykel parçaları, burasının bir tedavi merkezi olduğuna açık kanıt sunuyor. Ayrıca havuzun doğu cephesinde çıkan kalıntılar, Asklepios'a adanmış bir tapınak ya da kült merkezi olduğunu kesinleştiriyor.”
