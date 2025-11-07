Niğde'deki Antik Roma Havuzu'nun şifa merkezi olduğu ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde Bahçeli Roma Havuzu'nda sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.

M.S. 2'nci yüzyılda, Hadrian ve Trajan dönemlerinde inşa edilen yapı, bugüne kadar sadece Antik Tyana kentine içme suyu sağlayan bir sistemin parçası olarak biliniyordu. Ancak 2025 yılı kazı çalışmaları, bu bilginin çok ötesine geçerek Roma Havuzu'nun sağlıkla ilişkili bir merkez olduğunu kanıtladı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Osman Doğanay, "Bu havuzun Tiyana Antik Kenti'ne su getiren işlevsel bir yapı olmaktan ziyade, aynı zamanda önemli bir suyla tedavi merkezinin olduğu ortaya çıktı" dedi.