1 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğine 5 tutuklama

Niğde merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İncelemelerde, 14 şüphelinin banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerden 4’ünün daha önce tutuklandığı belirlendi.

Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.