67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Niğde Haberleri)
Niğde'nin Bor ilçesinde, hakkında 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 45 farklı suçtan aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.T'yi (38) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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