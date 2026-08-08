Anadolu Dostluk Rallisi 9-10 Ağustos'ta Niğde'de

Niğde Valiliği, Anadolu Dostluk Rallisi’nin (Anatolian Drive) 9-10 Ağustos 2026 tarihlerinde Niğde’ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen organizasyon, Doğu-Batı Dostluk & İpek Yolu Rallisi bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.

2 Ağustos’ta İstanbul’dan başlayan ve 12 Ağustos’ta Ankara’da sona erecek ralliyle Türkiye ’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Niğde programı kapsamında ralli ekibi; Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bedesten Kent Müzesi, Tyana Su Kemerleri, Roma Havuzu ve Gümüşler Manastırı’nı ziyaret edecek.

Ayrıca şehir merkezinde konvoy turu gerçekleştirilecek.

Niğde Valiliği, organizasyonun kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farklı ülkelerden katılımcılara tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.