Aynı firmadan yemek yiyen 41 işçi hastaneye kaldırıldı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek şirketinden temin edilen öğle yemeğini yedikleri belirtildi. Çalışanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan çalışanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde ’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

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