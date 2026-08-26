Aynı firmadan yemek yiyen 41 işçi hastaneye kaldırıldı
26.08.2026 16:03
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de iki ayrı işletmede aynı firmadan gelen öğle yemeğini tüketen 41 çalışan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Niğde’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.
Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan çalışanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek şirketinden temin edilen öğle yemeğini yedikleri belirtildi. Çalışanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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