Çankırı'dan bisikletleriyle yola çıkan sporcular şehit Halisdemir'in kabrine ulaştı

Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" etkinliğine katılan 14 sporcu, 11 şehidin mezarlarından aldıkları topraklarla Çukurkuyu beldesine ulaştı.

Sporcular, getirdikleri toprakları, şehidin kabrine dökerek dua okudu. Kulüp başkanı Engin Çimen, gazetecilere, bu yıl 15 Temmuz şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i anma turunun ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çankırı'da faaliyet gösteren şehit ve gazi dernekleri üyelerinin katılımıyla 11 Çankırılı 15 Temmuz şehidinin kabirlerinden aldıkları topraklarla yola çıktıklarını belirten Çimen, şunları kaydetti:

"Bu emaneti 453 kilometre pedal çevirerek 4 gün süren yolculuğumuz sonucu kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine teslim ettik. Çankırı'dan başlayıp Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illerimiz üzerinden devam eden ve Bor ilçesinden geçerek Çukurkuyu beldemizde son bulan yolculuğumuz boyunca her ildeki şehitliklerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuduk, dua ettik. Bu ezanlar dinmesin, bu bayrak inmesin diye bizlerin hürriyetini sağlamak için canını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır."