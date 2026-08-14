Dinlenme tesisinde şüpheli ölüm

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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