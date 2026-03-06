Durdurulan araçta 700 gram sahte altın bulundu

Niğde'de sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlarda, bir araç durdurularak arandı.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.

Olayla ilişkili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.