Durdurulan araçta 700 gram sahte altın bulundu
06.03.2026 15:56
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Niğde'de sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlarda, bir araç durdurularak arandı.
Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.
Olayla ilişkili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
