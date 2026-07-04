Eski nişanlısını rehin aldı, camla saldırdı

Niğde 'de rehine krizi yaşandı.

Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E. ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı.

BİR SAATLİK UĞRAŞ

Kadın, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından F.S'yi serbest bıraktı.

Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİNİ EVE KİTLEDİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisini eve kilitleyen kadın da sonrasında ikna edilerek evden çıkarıldı. Sinir krizi geçiren kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.