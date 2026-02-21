Ramazan imsakiyesi banner
Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

21.02.2026 13:20

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü
Anadolu Ajansı

Ekipler, önlem aldı

AA

Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çöktü. Olay üzerine ekipler bölgede önlem aldı.

Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

