Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü
21.02.2026 13:20
Ekipler, önlem aldı
Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çöktü. Olay üzerine ekipler bölgede önlem aldı.
Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
