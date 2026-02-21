Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü.

