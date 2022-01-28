Niğde'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı.

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 12:46
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Niğde'de 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında tır sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'taki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü F.K'nin (41), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen F.K, hakimlikçe tutuklandı.
F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında aynı yönde seyreden Y.E'nin kullandığı 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpışmış, minibüste bulunan B.E. (46), M.E. (11) ve A.B. (11) yaşamını yitirmiş, sürücü Y.E. (59) ile C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) yaralanmıştı.
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