Niğde'de baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 15:54
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde birinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kurşun yarası bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ramazan Vezir, gazetecilere, hayvanlarını otlatırken bir kişinin yattığını görüp 112'yi aradığını söyledi.
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