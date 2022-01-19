Niğde'de bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 17:43
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Kızılca köyünde yaşayan Ömür Özdamar'ın (26) eve gelmemesinden şüphelenen ailesi, oğullarını kendilerine ait bahçe evinin kenarında yerde hareketsiz şekilde buldu.
Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pompalı tüfekle başında vurulmuş halde bulunan Özdamar'ın cinayet zanlısı olarak husumetlisi T.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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