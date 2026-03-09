Niğde'de doğalgaz patlaması. Yaralılar var

Niğde'de 14 katlı bir binanın 1. katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

1. katta meydana gelen patlama dairede ağır hasara neden oldu.

Merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın 1. katında doğalgaz patlaması yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

