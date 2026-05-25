Niğde'de feci kaza: İki can kaybı var
25.05.2026 08:12
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde saat 04.30 sıralarında H.Ö. idaresindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
