Niğde'de feci kaza: İki can kaybı var

Niğde -Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde saat 04.30 sıralarında H.Ö. idaresindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.