Niğde'de kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:08
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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