Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 13:59
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altında alındı.
Özel bir rehabilitasyon merkezine ait H.G. idaresindeki servis minibüsü, Yıldıztepe-Yaylayolu kara yolunda R.D'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 5 öğrenci, iki veli, bir öğretmen ve hafif ticari araçtaki bir yolcu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
R.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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