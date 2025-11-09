Niğde'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü,1 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Çiftlik yolunda meydana geldi. Mustafa M.’nin kontrolünü yitirdiği 51 BH 111 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin kontrolünde, Mustafa M. ile Ahmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.