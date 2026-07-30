Niğde'de silah operasyonu. Kalaşnikof ve binlerce mermi ele geçirildi

Niğde'de jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda AK-47 kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca ve toplam 1948 mermi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, iki şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında CZ Model 75 marka ruhsatsız tabanca, AK-47 Kalaşnikof tüfek, bin 599 tabanca fişeği ile Kalaşnikof'a ait 349 mermi ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri, yasa dışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında merkez ilçe ile Karaatlı Beldesi'nde belirlenen iki şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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