Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü (Niğde Haberleri)

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:32

Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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