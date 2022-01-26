Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:32
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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