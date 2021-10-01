Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.



Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.



