Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:11
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Niğde Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.