Niğde'de trafik kazası, 1 kişi ağır yaralı
28.11.2025 15:58
Kayseri karayolunda otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yaşanan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre Aktaş Yeni Mahalle mevkiinde, Kayseri'den Niğde istikametine seyir halinde olan C.E.'nin idaresindeki otomobil ile R.E. idaresindeki kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
