Niğde'de trafik kazası, 1 kişi ağır yaralı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgilere göre Aktaş Yeni Mahalle mevkiinde, Kayseri'den Niğde istikametine seyir halinde olan C.E.'nin idaresindeki otomobil ile R.E. idaresindeki kamyon çarpıştı.

