Niğde'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı,

Niğde Valiliğinde görev yapan ve Ulukışla-Ereğli kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çiçek (54) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, Çiçek'in özgeçmişi okundu.



Yakınları Çiçek'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Çiçek'in cenazesi, defnedilmek üzere Nevşehir'e uğurlandı.



Törene, Çiçek'in yakınları, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve emniyet mensupları katıldı.



Çiçek, dün Ulukışla-Ereğli kara yolunda otomobiliyle seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirmişti.





