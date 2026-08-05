Tartıştığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Ağır yaralanan Ö.O. ise ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.O, yanındaki tabancayla İpek G'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Niğde 'de Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta otomobilde Ö.O. (38) ile İpek G. arasında tartışma çıktı.

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