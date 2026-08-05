Tartıştığı kadını öldürüp intihara kalkıştı
05.08.2026 22:56
Son Güncelleme: 05.08.2026 22:57
Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.
Niğde'de otomobilde tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Niğde'de Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta otomobilde Ö.O. (38) ile İpek G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.O, yanındaki tabancayla İpek G'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, İpek G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ö.O. ise ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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