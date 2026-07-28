Yol vermedi diye aracından inip kargocuyu dövdü
28.07.2026 12:24
Olay, kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inip kargo çalışanı B.Ö.'ye aracının içinde saldıran saldırgana 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konulurken aracı ise trafikten menedildi.
Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde trafikta kavga çıktı.
Bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'ye saldırdı.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken taraflar polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyulurken aracı da trafikten men edildi. Ayrıca, O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.
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