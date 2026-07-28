Yol vermedi diye aracından inip kargocuyu dövdü

Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inip kargo çalışanı B.Ö.'ye aracının içinde saldıran saldırgana 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konulurken aracı ise trafikten menedildi.

Olay, kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyulurken aracı da trafikten men edildi. Ayrıca, O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

Bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'ye saldırdı.

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