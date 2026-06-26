Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama

Niğde 'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü.



BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Vali Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.



Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.



2018'DE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.