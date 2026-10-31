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Ocakta unutulan düdüklü tencere yangın çıkardı

31.10.2026 11:29

Ocakta unutulan düdüklü tencere yangın çıkardı
IHA

Yangın evin balkonunda hasara neden oldu.

İHA
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Bilecik'te bir evde ocakta unutulan düdüklü tencere yangına neden oldu.

Bilecik'te ocakta unutulan düdüklü tencere nedeniyle yangın çıktı.

 

Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük tüp üzerinde pişirilen yemek unutulunca yangın çıktı.

 

Alevler balkon duvarındaki sıva ve strafor köpük yalıtım malzemelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

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