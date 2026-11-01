Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı

01.11.2026 10:56

Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı
IHA

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ocakta unutulan kızartma tenceresi nedeniyle bir dairede yangın çıktı.

Yangın, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1507 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yanan dairenin balkonundan girerek yangına müdahalede bulundu.

 

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

 

Evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer odalara ve apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. 

 

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından yapılan incelemelerde mutfak tezgahı üzerindeki kızartma tabağı ve ocak üzerinde kızartma tenceresi dikkat çekti. 

 

Yangının ocakta unutulan kızartma tenceresinin yanarak davlumbazı yakması sonucunda çıkmış olabileceği değerlendirilirken, yangında mutfak dolapları başta olmak üzere mutfağın büyük bölümü zarar gördü.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram