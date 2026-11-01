Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı

Yangın , Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1507 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yanan dairenin balkonundan girerek yangına müdahalede bulundu.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer odalara ve apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından yapılan incelemelerde mutfak tezgahı üzerindeki kızartma tabağı ve ocak üzerinde kızartma tenceresi dikkat çekti.

Yangının ocakta unutulan kızartma tenceresinin yanarak davlumbazı yakması sonucunda çıkmış olabileceği değerlendirilirken, yangında mutfak dolapları başta olmak üzere mutfağın büyük bölümü zarar gördü.