Ofisinde kasığından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
21.09.2026 16:08
İş yeri sahibinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana’da silah sesi üzerine ofise giren çalışanlar, 63 yaşındaki iş yeri sahibini vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde buğday ve mısır ticareti yapan Cevdet .A. (63), iş yerindeki ofisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında İncirlik Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Abay’ın ofisinde bulunduğu sırada silah sesi duyuldu. Bunun üzerine içeri giren çalışanlar, Abay’ı kasığından vurulmuş halde buldu.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Abay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ofiste bulundu.
Haberi alarak iş yerine gelen Abay’ın yakınları gözyaşı döktü. Abay’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.