Oğlunu öldürüp cesedini çöpe atan anne hakkında karar

Yozgat'ta oğlunu öldürüp, cansız bedenini çöpe attığını itiraf eden annenin yargılandığı davada karar çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ocak 2025 tarihinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi.

ÖLDÜRÜP, ÇÖPE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

İddiaya göre, önce dört yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne Merve S. daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek altı ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığı itirafında bulundu.

Annenin itirafı üzerine çöplükte günler süren geniş çaplı aramalara rağmen çocuğun cesedine ulaşılamadı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Anne Merve S., Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Savcı duruşmada mütalaasını tekrarlandı. Anne Merve S. duruşmada çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

İtirafı ve tanık beyanları göz önünde bulundurularak Merve S.'ye cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığın cezasını iyi hal gerekçe gösterip müebbet cezasına dönüştürüldü.