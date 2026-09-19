Oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ile 14 yaşındaki torununu yaraladı
19.09.2026 11:24
Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye’de bir kişi, ağaç budamak için kullandıkları tahrayla oğlunu öldürdü, gelini ile 14 yaşındaki torununu yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Fevzi Topbaş (66), tartıştığı oğlu Aydın Topbaş’ı (41) tahrayla öldürdü, gelini Mehtap Topbaş (37) ile torunu Ayşe Topbaş’ı (14) yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mehmetli beldesinde meydana geldi. Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Topbaş, eline aldığı tahrayla oğluna, ardından gelini Mehtap ve torunu Ayşe’ye saldırdı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Aydın Topbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Mehtap ve Ayşe Topbaş, Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fevzi Topbaş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.