Öğrenci servisi devrildi. Çok sayıda yaralı var
24.12.2025 11:03
DHA
Sivas'ta yoldaki buzlanma nedeniyle öğrenci servisi yoldan çıkarak yan yattı. Kazada şoför dahil 14 öğrenci yaralandı.
Merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Köyden Yıldız beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp yan yatarak devrildi.
15 YARALI
Kazada şoför ile birlikte 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.