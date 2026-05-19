Öğrenciler üzerinden vurgun yaptılar: 12 şüpheli gözaltında

Mesleki liselerde eğitim gören öğrenciler üzerinden kamuyu dolandıran şüphelilere yönelik soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiği tespit edildi.

KURSA GELEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında, 72 müştekinin beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda müştekilerden 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda stajyer olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkileri ile paylaştığı tespit edildi.

Diğer 50 müştekinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda stajyer olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi nitelikli dolandırıcılık , resmi belgede sahtecilik-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından gözaltına alındı.