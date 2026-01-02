Okul çevresi denetlendi, sağlığı tehdit eden 465 kilogram ürün gömülerek imha edildi

Reyhanlı Belediyesi'nin vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Reyhanlı merkezinde bulunan okulların çevresindeki işletmelere denetim gerçekleştirildi.

Bakkal, market ve toptancılara yapılan denetimlerde vatandaşlara satılmayı bekleyen 15 kilogram temizlik ürünü, 100 kilogram çikolata ve şekerleme ürünü, 350 kilogram süt tozu ve meyve suyu tozu olmak üzere toplamda 465 kilogram insan sağlığını tehdit eden ürün ele geçirildi.

Bulunan ürünler, belediye ekipleri tarafından kazılan çukurlara gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Beyazıt Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Başkan Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatlarıyla Reyhanlı'da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.